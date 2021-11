Migranti: Lukashenko, in Europa non c'è libertà di parola, imparare da Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerra ibrida contro la Bielorussia, accuse ai politici europei e parole di apprezzamento per il presidente russo, Vladimir Putin: questi i temi centrali dell'intervista del leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, alla rivista russa “Difesa nazionale”. La guerra ibrida contro la Bielorussia, iniziata durante le elezioni presidenziali dell’agosto del 2020, prosegue anche oggi, ha affermato Lukashenko, definendo così la crisi dei migranti in corso al confine fra il suo Paese e la Polonia in un'intervista alla rivista russa “Difesa nazionale”. "Gli eventi dell'anno scorso hanno mostrato che si è trattato di un attacco ibrido, tutt’ora in corso, al nostro Stato", ha detto Lukashenko che ha attaccato direttamente l’Europa. “Oggi non ci sono politici forti in Europa, gente in grado di fare felice le persone. Lavorano per le loro tasche, per vivere bene, incassare tangenti… Non c’è libertà di parola”, ha detto Lukashenko. “Ci sono una sorta di lotte, corse l'uno contro l'altro. Non ci sono persone oggi che sono in grado di fare la storia. L'Europa si è impoverita", ha aggiunto Lukashenko. (segue) (Rum)