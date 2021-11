Migranti: Lukashenko, in Europa non c'è libertà di parola, imparare da Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla crisi dei migranti ha chiarito che neanche uno degli arei di Belavia ha trasferito dei migranti in Bielorussia da Paesi terzi per poi favorire il loro invio ai confini con i Paesi dell’Ue. "Non un solo aereo Belavia ha portato i migranti qui: queste persone volano sui propri aerei, su dei Boeing", ha detto Lukashenko. In contrapposizione con i politici europei, Lukashenko ha posto il presidente russo, Vladimir Putin, affermando che c’è molto da imparare dalle autorità di Mosca. "Prendete lo stesso Putin. Senza di lui non ci sarebbe questa civiltà, la Russia sarebbe stata fatta a pezzi dall’esterno. C'è voluto del tempo, ma la Russia è stata salvata e tutto questo è successo, grazie, tra le altre cose, al presidente Putin”, ha detto Lukashenko. “Abbiamo sempre rapporti amichevoli, molto fraterni e calorosi”, ha aggiunto il leader bielorusso parlando del suo legame con il presidente russo. (Rum)