Germania: "Der Spiegel", 12 mila militari saranno mobilitati per fronteggiare nuova ondata Covid

- La Bundeswehr, le Forze armate tedesche, vuole mobilitare 12 mila militari entro Natale per sostenere le strutture sanitarie attualmente sotto pressione a causa dell’impennata di contagi di Covid-19. È quanto riferisce il settimanale tedesco “Der Spiegel”. Il tenente generale Martin Schelleis, che in qualità di ispettore della base delle forze armate ha guidato l'operazione di soccorso della Bundeswehr dall'inizio della pandemia, ha inviato ieri un documento al ministero della Difesa, secondo cui 6 mila militari dovrebbero essere dispiegati entro la fin di novembre e ben 12 mila entro il periodo natalizio. L’indiscrezione pubblicata dalla rivista tedesca al momento non trova conferme ufficiali. Secondo le informazioni dell'agenzia di stampa tedesca “Dpa”, la ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer ha ordinato pochi giorni fa alla Bundeswehr di prepararsi per una maggiore assistenza per fronteggiare la pandemia di Covid-19. (Geb)