Fiumicino: rissa tra decine di minorenni sventata da carabinieri, identificati 36 giovani

- Si erano dati appuntamento tramite chat per una rissa che avrebbe coinvolto decine di ragazzini. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, sono intervenuti in una zona isolata in località Aranova a Fiumicino. In particolare, nel pomeriggio di ieri, sono pervenute alcune segnalazioni al Comando della stazione carabinieri di Torrimpietra, dove veniva segnalata la presenza di numerosi giovani che si stavano insolitamente radunando in un’area isolata. A quel punto i militari sono arrivati nel luogo indicato, dove effettivamente c'erano due gruppi formati da numerosi giovani contrapposti. Immediatamente i carabinieri hanno richiesto l’intervento di tutte le pattuglie presenti sul territorio dell’intera Compagnia e, nel giro di pochissimo tempo sono arrivate oltre 10 equipaggi, nonché militari di rinforzo pervenuti in ausilio dalla confinante Compagnia Carabinieri di Roma Cassia. (segue)