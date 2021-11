© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio evitando il confronto tra le due fazioni. Da segnalare infatti che non sono stati registrati feriti in ordine all’accaduto e non sono stati segnalati danneggiamenti nella zona. Di rilevante importanza sono le segnalazioni provenienti da parte dei cittadini che da sempre costituiscono una maglia fondamentale dell’attività informativa dell’Arma dei carabinieri.