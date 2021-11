Terrorismo: Di Stefano su minacce a Di Maio, forza Luigi, ora più che mai al tuo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce dello Stato islamico a al ministro degli Esteri Luigi Di Maio non sono affatto da sottovalutare: l'Italia è in prima linea nel contrasto al Califfato. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, commentando le minacce rivolte verso il titolare della Farnesina. "Luigi sta facendo un grande lavoro in questo senso. Se pensano di spaventarlo, però, sbagliano. Forza ministro, Forza Luigi, ora più che mai al tuo fianco", ha scritto Di Stefano su Twitter. (Res)