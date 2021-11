Repubblica Ceca: Babis deluso da sconfitta elettorale ma non esclude corsa alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sconfitta alle elezioni parlamentari ceche è stata una sorpresa e una delusione. Lo ha detto il premier uscente ceco, Andrej Babis, in un’intervista in cui si dice tuttavia pronto alla corsa per le presidenziali. Nonostante avesse promesso di lasciare la politica in caso di sconfitta, Babis ha deciso di sedere fra i banchi dell’opposizione. “In tanti mi hanno scritto di restare in politica”, ha detto il premier uscente, secondo cui il suo partito, Ano, sarà “un'opposizione costruttiva” che “non rifiuterà in linea di principio tutte le proposte del governo”. In merito al suo operato al governo, Babis ha detto che negli anni di mandato sono stati realizzati i programmi del Partito socialdemocratico ceco (Cssd) e del Partito democratico civico (Ods). “Ecco perché siamo un partito per tutto. Quello che non sono riusciti a fare, lo hanno ottenuti con noi”, ha detto Babis. Gli elettori di questi partiti, ha proseguito, non hanno più bisogno di loro “e possono votare per noi. Siamo il movimento più sociale perché difendiamo gli interessi dei pensionati, dei lavoratori, delle persone socialmente svantaggiate e dei disabili”. Infine il premier uscente non ha escluso una sua candidatura alla presidenza ceca, affermando tuttavia che sarà il partito a decidere chi sarà la figura giusta da proporre per la carica di capo dello Stato. (Vap)