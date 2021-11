© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo la mia “sincera solidarietà al ministro Luigi Di Maio per la minaccia ricevuta dallo Stato islamico: l'Italia è in prima linea contro ogni forma di terrorismo e non si farà mai intimidire”. Lo scrive su Twitter Deborah Bergamini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento. “Continueremo ad affermare i valori della democrazia e della libertà individuale”, ha aggiunto. (Rin)