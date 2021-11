Vaticano: messaggio del Papa per i 75 anni dell’Unesco, promuovere ponti tra le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Costruire ponti tra le persone attraverso l'educazione e la cultura si può fare solo tenendo conto dell'intera persona umana”. A dirlo è il Santo Padre nel messaggio inviato in occasione della celebrazione del 75° anniversario dell'Unesco. Francesco ha voluto sottolineare che “non è solo un'occasione per ricordare l'entrata in vigore della Costituzione, ma soprattutto per riascoltare il progetto fondamentale di “contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le Nazioni”. "Era naturale – ha proseguito il Pontefice - che la Chiesa cattolica si associasse a questo grande progetto”. Il Papa ha poi auspicato che l’Unesco continui “a promuovere e sostenere un'istruzione e una cultura che abbraccino conto dello sviluppo integrale di ogni persona, anche nei suoi fondamentali dimensione spirituale”. (Civ)