- VARIE- Si rinnova l'appuntamento con la solidarietà nei negozi della catena "Doc" che si trovano nella Capitale. La comunità di Sant'Egidio invita tutti i clienti a fare la spesa per sé, ma anche pensare a chi ha meno. I volontari saranno nei punti vendita per raccogliere generi alimentari di prima necessità che si potranno lasciare dopo aver fatto la spesa: all'ingresso distribuiranno i sacchetti da riempire con olio, pasta, farina, scatolame, latte e biscotti e li raccoglieranno all'uscita. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza per il Covid19. Presso i 28 supermercati "Doc" di Roma - Ore 9- Conferenza stampa di presentazione del progetto "Semi di Inclusione-Servizi Mirati di Inclusione Sociale". Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio a favore del Comune di Ariccia, ha come obiettivo l'inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizione di svantaggio economico e povertà (tra cui disoccupati, anziani, disabili, famiglie in difficoltà) del territorio dell'Asl Rm6. Presso Palazzo Chigi ad Ariccia - Ore 10 (Rer)