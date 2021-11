Usa: Covid, amministrazione Trump fece pressioni su autorità sanitarie contro "messaggi allarmisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti dell'amministrazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump, in particolare funzionari della Casa Bianca, avrebbero interferito nelle decisioni delle autorità sanitarie statunitensi per la gestione della pandemia di Covid-19, in particolare per quello che riguarda la divulgazione di notizie "allarmistiche" circa l'epidemia. E' quanto emerge da alcuni documenti divulgati da una commissione della Camera dei rappresentanti, che tenta di far luce su questo dossier. Alcuni tra i massimi funzionari politici della Casa Bianca dell'era Trump avrebbero fatto pressioni sui Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) circa la pubblicazione delle linee guida per contenere il virus. I documenti gettano ulteriore luce sugli sforzi di alcuni uomini di fiducia dell'ex presidente per smussare certi aspetti della comunicazione sul Covid, poichè non allineati alle prese di posizione per lo più "ottimistiche" di Trump. In una conferenza stampa il 25 febbraio 2020, ad esempio, l'ex funzionaria dei Cdc Nancy Messonnier avvertiva i giornalisti che la diffusione del coronavirus era pressoché inevitabile. "Non è tanto una questione di se questo accadrà più, ma piuttosto una questione di quando esattamente", dichiarava. Tali dichiarazioni avrebbero fatto irritare Trump, tanto che l'amministrazione non ha più concesso ai funzionari dei Cdc il permesso di informare il pubblico in maniera diretta. Oggi, sentita dalla commissione alla Camera, Messonier ha affermato che la sua idea era quella di dire la verità. "La mia idea non era e non è mai stata quella di spaventare il pubblico... la nostra volontà era quella di attirare l'attenzione del pubblico sulla probabilità che il Covid sarebbe arrivato negli Stati Uniti e che si sarebbe diffuso”, ha aggiunto.(Nys)