Brasile: vaccino anti-Covid, Pfizer chiede autorizzazione uso per bambini tra 5 e 11 anni

- L'industria farmaceutica statunitense Pfizer ha chiesto l'autorizzazione a inserire nel foglietto illustrativo del vaccino anti-covid, sviluppato in collaborazione con il laboratorio tedesco Biontech, l'uso anche per bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. La Pfizer ha depositato la sua richiesta presso l''Agenzia nazionale per la sorveglianza sanitaria (Anvisa) che dovrà fornire una risposta entro 30 giorni. Il vaccino di Pfizer è già stato approvato in Brasile per l'uso negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni. Pfizer precisa che la dose per i bambini sarà differente rispetto a quella per gli adulti e anche i flaconi saranno caratterizzati da un colore diverso per essere distinti.(Brb)