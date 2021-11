Usa: al via la sesta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in un quadro di ritrovata fiducia post pandemia, di ripresa dei viaggi transatlantici e di rilancio dell’interscambio commerciale tra Italia e Usa che si inserisce la sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in tutto il mondo. Focus dell’edizione 2021 è la cucina italiana tra tradizione, innovazione e sostenibilità, con un ricco programma di eventi su tutto il territorio americano, dal 15 al 21 novembre 2021. “La cucina italiana è sinonimo di tradizione, qualità, creatività ma anche innovazione, benessere e sostenibilità”, ha commentato l’ambasciatrice italiana negli Usa, Mariangela Zappia, ricordando la passione degli americani per la cucina italiana e valorizzando il ruolo di cibo, cucina e agro-industria nei rapporti bilaterali Italia-Usa, in un contesto in cui l’interscambio commerciale tra i due Paesi nel 2021 ha già superato i livelli record del 2019, con una crescita vicina al 30 per cento dell’export italiano negli Usa di bevande e prodotti agroalimentari. “Dalla Dieta Mediterranea, presa a modello da medici e ricercatori, all’arte tradizionale del ‘pizzaiuolo napoletano’, riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità, l’Italia continua ad ispirare gli Stati Uniti e il mondo intero anche in questo settore”, ha continuato l’ambasciatrice. Da Washington a Los Angeles, da Miami a Chicago, da New Orleans a Houston e New York, passando per Boston, Dallas, Baton Rouge, Detroit, San Francisco e Filadelfia, sono quasi 40 gli eventi in agenda negli Usa per celebrare la cucina italiana. Una mobilitazione che coinvolge tutta la rete diplomatico-consolare negli Usa, gli Istituti Italiani di Cultura, l’Agenzia Ice ma anche imprese di settore, ambasciatori e chef della cucina italiana negli Stati Uniti, blogger, creator, storici e ricercatori. Un menù completo di eventi e approfondimenti sui temi legati a tradizione, innovazione e sostenibilità della cucina italiana: dal valore dei piatti e ingredienti più antichi alle scoperte più innovative, dal food waste al benessere della dieta mediterranea, dalla consapevolezza sulle sfide nella nutrizione alla ricerca di maggior sostenibilità, anche attraverso una piena parità di genere. Eventi virtuali, in presenza e una serie di documentari per tutta la settimana e una mostra fotografica sui colori e i sapori della cucina italiana. Tutto, ovviamente, all’insegna del gusto della miglior cucina del mondo. Washington ospiterà il 19 novembre uno degli eventi centrali della rassegna, sul tema "Food and Sustainability”, aperto dall’Ambasciatrice Mariangela Zappia, e con Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute, la Chef stellata Cristina Bowerman, Presidente di Ambasciatori del Gusto, Laura Maria Ferrari, Presidente di Ferrari Giovanni Industria Casearia e Consigliere presso il Consorzio Grana Padano, la blogger Laurel Evans. Il webinar, moderato da Riche Holmes Grant, imprenditrice e content creator, viene organizzato in cooperazione con Future Food Institute e Ambasciatori del Gusto. L’Ambasciatrice d’Italia ospiterà inoltre, nella splendida cornice di Villa Firenze, la Chef stellata Silvia Regi Baracchi per un evento promozionale dell’alta cucina italiana. All’evento, dal titolo “Under the Tuscan Sun”, parteciperà anche la poetessa e scrittrice del best-seller omonimo, Frances Mayes.(Nys)