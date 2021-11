Usa: portò molotov e pistola durante assalto al Congresso, si dichiara colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lonnie Leroy Coffman, veterano della guerra in Vietnam e residente in Alabama, si è dichiarato colpevole di aver portato alcune bottiglie molotov e una pistola durante l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha attaccato il Congresso per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo riporta l’emittente “Cnn”. Il 6 gennaio, Coffman ha parcheggiato il suo camion - che conteneva armi da fuoco non registrate, una balestra, machete, centinaia di munizioni, un caricatore per munizioni di grande capacità e 11 barattoli di vetro pieni di benzina e polistirolo - a pochi isolati dal Campidoglio. In una foto estrapolata dai documenti del tribunale si vedono undici barattoli di vetro e altri oggetti pronti per creare una bomba Molotov.(Nys)