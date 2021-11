Usa: Johnson & Johnson verso scissione, prodotti di consumo divisi da attività farmaceutiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato Johnson & Johnson ha annunciato l'intenzione di dividere la sua attività, separando commercializzazione di prodotti farmaceutici dal settore ricerca e creando due distinte società quotate in borsa. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”. La separazione andrà a scindere l’unità di prodotti per la casa, cerotti, accessori per la cura della pelle come Aveeno, Neutrogena e Listerine, dalla divisione più rischiosa, ma in più rapida crescita, che produce e vende farmaci da prescrizione e dispositivi medici, incluso il vaccino contro il Covid-19. “A seguito di una revisione completa, il consiglio di amministrazione e il team di gestione ritengono che la separazione pianificata del business della salute dei consumatori sia il modo migliore per accelerare i nostri sforzi per servire pazienti, consumatori e operatori sanitari, creare opportunità per il nostro talentuoso team globale, guidare una crescita redditizia , e, soprattutto, migliorare i risultati sanitari per le persone in tutto il mondo", ha dichiarato il CEO uscente Alex Gorsky in una nota.(Nys)