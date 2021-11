Business news: Spagna, crisi catene approvvigionamento mette in ginocchio piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi nelle catene di approvvigionamento sta provocando seri problemi all'economia spagnola dove le piccole media imprese rappresentano oltre il 90 per cento del tessuto produttivo. Come spiega il quotidiano "Abc" in un'inchiesta, molte aziende, infatti, hanno dovuto internazionalizzarsi per sopravvivere alla crisi finanziaria del 2008 e gli aiuti del governo varati per arginare le conseguenze economiche provocate dalla pandemia del coronavirus si stanno per esaurire. A destare particolare preoccupazione è, in particolare, la carenza di chip e semiconduttori il cui prezzo si è moltiplicato di 70 volte. L'associazione dei datori di lavoro delle Pmi (Cepyme) ritiene che la crisi delle materie prime sarà un peso per il recupero del tessuto produttivo che non ha ancora raggiunto i livelli pre Covid con la chiusura di oltre 37 mila imprese. "Se i giganti stanno tremando per la rottura delle catene di approvvigionamento dei chip, i piccoli stanno crollando. Perché il pesce grande mangia il pesce piccolo e nella battaglia per essere rifornito non ci sono più regole", scrive il quotidiano "Abc". I fornitori starebbero dando la priorità ai loro clienti più grandi, lasciando i più piccoli "nei guai". (Spm)