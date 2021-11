Business news: Spagna, grandi banche non offrono criptovalute per mancanza regole chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di regola chiare e di regolamentazione ha spinto le principali banche spagnole a non offrire, sino a questo momento, criptovalute e bitcoin nonostante il successo internazionale. Sia la Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) che la Banca di Spagna in una dichiarazione congiunta hanno avvertito che le criptovalute "non sono adatte ai piccoli risparmiatori e possono portare alla perdita totale dell'investimento". Una fonte di CaixaBank consultata dal quotidiano "el Mundo", ha affermato che si stanno "monitorando" i progressi nella regolamentazione, così come i movimenti delle banche centrali nel campo delle valute digitali, ma al momento non è un servizio che offre ai clienti. Sulla stessa linea la banca Sabadell "segue da vicino" l'evoluzione di questo mercato ma non ha "alcun progetto" sul tavolo nel breve periodo. Secondo "El Mundo" questa incertezza potrebbe allargare il divario tra il settore finanziario più tradizionale e le istituzioni puramente digitali che hanno visto "l'universo cripto come un modo rapido per attirare clienti con profili più giovani o più rischiosi quando si tratta di investire". La presidente del Banco Santander, Ana Botin, nei giorni scorsi ha riconosciuto il crescente interesse dei clienti per le criptovalute: "Ce le stanno chiedendo, ma noi siamo piuttosto lenti ad adottarle a causa di questioni normative", ha spiegato Botin, evidenziando la necessità di lavorare insieme alle banche centrali per creare regole comuni per chiarire ogni dubbio. (Spm)