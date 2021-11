Business news: Stellantis, aumento costi elettricità in Portogallo mette a rischio competitività aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'elettricità e del gas naturale per la fabbrica Stellantis di Mangualde, nel distretto di Viseu in Portogallo, è cresciuto del 73 per cento tra gennaio e settembre di quest'anno. Come riferisce il quotidiano "Jornal Economico", una fonte aziendale ha evidenziato che questo sta provocando un calo della competitività e redditività rispetto alle auto prodotte in altri mercati. Stellantis ha sottolineato, inoltre, che nel caso dell'elettricità il sostegno alle compagnie nazionali "è molto più basso o nullo" rispetto ad altri Paesi. Il Portogallo è il secondo Paese dell'Europa continentale dove il prezzo dell'elettricità risulta più elevato, circa il 15 per cento sopra la media. La casa automobilistica sostiene che le autorità pubbliche dovrebbero contribuire ad affrontare questo problema. Stellantis ha chiesto, pertanto, al governo similmente alle misure messe in pratica in altri Paesi come, per esempio la Spagna, dovrebbe incoraggiare l'autoconsumo attraverso l'aiuto pubblico e ridurre le tariffe di accesso alle reti. "È un problema molto serio che deve essere risolto rapidamente, altrimenti è in gioco la competitività della nostra azienda, che incide direttamente sul Pil nazionale portoghese", ha avvertito Stellantis. (Spm)