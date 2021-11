© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Repubblica Ceca è sceso al 3,4 per cento annuo. Lo ha reso noto l’Ufficio del lavoro. A settembre il dato era del 3,5 per cento. Il numero assoluto dei disoccupati registrati è pari a 251.689 persone, circa 10.500 in meno rispetto al mese precedente e quasi 20 mila in meno rispetto all’ottobre del 2020, quando il tasso di disoccupazione era stato pari al 3,7 per cento. (Vap)