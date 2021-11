Business news: Spagna, Indra ed Iberdrola destinatarie di 50 milioni di euro per progetti intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio coordinato da Iberdrola, in cui è presente anche Indra, è stato uno dei principali destinatari di 50 milioni di euro di fondi europei per progetti di ricerca in intelligenza artificiale. Il consorzio, composto da 20 entità in totale, tra cui diverse università come l'Università Politecnica di Madrid, l'Università di Granada e l'Università di Salamanca e centri come la Fondazione Tecnalia, riceverà 12,5 milioni di euro per la ricerca di "tecnologie intelligenti avanzate per la transizione energetica sostenibile". Il bando "Missioni R&S nell'intelligenza artificiale" assegna fondi a progetti di ricerca a lungo termine presentati da consorzi composti da grandi aziende, istituzioni accademiche e piccole e medie imprese. Le sovvenzioni sono state assegnate a progetti per un massimo di tre anni con budget tra i 10 e i 20 milioni di euro (anche se alcuni premi sono stati per un importo inferiore) in cui le grandi aziende potevano contribuire fino al 50 per cento del budget e le piccole e medie imprese potevano contribuire almeno al 20 per cento. (Spm)