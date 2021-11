Business news: Paesi Bassi, governo sigla dichiarazione per sospendere investimenti in combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi abbandoneranno gli investimenti in carbone, petrolio e gas all'estero entro la fine del prossimo anno. Lo ha dichiarato lunedì Tom de Bruijn, ministro per il Commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, annunciando la sigla da parte del governo olandese della dichiarazione che sospende gli investimenti in combustibili fossili. "Insieme al Regno Unito, i Paesi Bassi hanno firmato la dichiarazione sull'interruzione degli investimenti governativi in carbone, petrolio e gas all'estero entro la fine del 2022", ha twittato de Bruijn, aggiungendo che la misura è stata annunciata alla Cop26. (Beb)