Business news: Serbia, comune di Belgrado approva piano per metro e trasporto su binari

- Il Consiglio comunale di Belgrado ha approvato il Piano di regolamentazione del sistema di trasporto su binari. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il piano prevede che entro il 2030 il sistema ferroviario diventi dominante e che nessun veicolo adibito al trasporto pubblico utilizzi combustibili fossili. I percorsi su binari saranno lunghi in totale 223 chilometri con 76 stazioni lungo il tragitto, ed è previsto l'ampliamento delle tratte tranviarie dagli attuali 40 chilometri a circa 80. Il 22 novembre è previsto l'inizio della costruzione della metropolitana di Belgrado. Il vicesindaco della capitale, Goran Vesic, ha detto nel suo discorso all'assemblea che i consiglieri dovrebbero essere "orgogliosi di far parte della generazione che sta costruendo la metropolitana" per il trasporto urbano. (Seb)