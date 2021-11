Business news: Gazprom, il gasdotto Nord Stream 2 è stato completato ed è pronto per il lancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 è stato completato ed è pronto ad entrare in funzione. Lo ha dichiarato Alekseij Finikov, vice capo del dipartimento della compagnia energetica russa Gazprom, nel corso di una conferenza telefonica a porte chiuse con gli investitori, ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". Precedentemente i vertici di Gazprom avevano annunciato che la prima stringa del gasdotto è stata già riempita con gas tecnico, mentre la seconda stringa è in corso di preparazione per il riempimento. (Rum)