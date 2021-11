© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre il deficit della Francia è arrivato a 6,9 miliardi di euro, soprattutto a causa dei costi di importazione e dell'aumento dei prezzi energetici. Lo hanno annunciato le Dogane francesi. "Esclusa l'energia, la crescita degli scambi è anche trainata dall'inizio dell'anno dall'aumento dei prezzi per i beni intermediari e, in una misura minore, per i beni di consumo", si legge in un comunicato. (Frp)