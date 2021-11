Business news: Shell e Norsk Hydro lavoreranno insieme per produzione idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Royal Dutch Shell e Norsk Hydro stanno esaminando la produzione congiunta di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili nel tentativo di decarbonizzare le proprie operazioni e di rifornire i clienti dell'industria pesante e dei trasporti. Lo ha dichiarato Hydro in una nota. Il colosso petrolifero anglo-olandese e l'unità di idrogeno verde del produttore norvegese di alluminio, Hydro Havrand, hanno firmato un memorandum d'intesa e hanno iniziato il lavoro iniziale per identificare le opportunità per produrre e fornire idrogeno rinnovabile. Shell e Hydro identificheranno inizialmente quali località europee sono più adatte a produrre idrogeno rinnovabile per l'autoconsumo delle società e per il mercato più ampio, per poi espandersi in altre località in una fase successiva. Il cosiddetto idrogeno verde è un gas a zero emissioni di CO2 prodotto mediante elettrolisi utilizzando energia rinnovabile per dividere l'acqua in idrogeno e ossigeno, sempre più promosso come un modo per decarbonizzare l'industria ad alta intensità di emissioni e i settori dei trasporti che dipendono dai combustibili fossili. Shell e Hydro trascorreranno i prossimi nove mesi per identificare le opportunità di collaborazione, ha affermato Arvid Moss, capo dell'unità Energia di Hydro. (Res)