Business news: finanziamenti alla britannica Rolls Royce per sviluppo mini reattori nucleari

- Il gruppo Rolls Royce ha ricevuto finanziamenti sia privati che dal governo britannico per sviluppare piccoli reattori modulari di ultima generazione (Smr) per generare energia pulita. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", l'annuncio della produzione dei nuovi mini-reattori è stato fatto a seguito di un finanziamento di 195 milioni di sterline (225 milioni di euro) da parte di aziende energetiche private come Bnf Resources ed Exelon Generation e una sovvenzione di 210 milioni di sterline (247 milioni di euro) da parte del governo del Regno Unito. Ci si aspetta inoltre, che la nuova compagnia possa creare fino a 40 mila posti di lavoro entro il 2050. Tuttavia, c'è il timore che ci si focalizzi sull'energia nucleare piuttosto che su quella rinnovabile dal momento che il 16 per cento dell'elettricità del Paese proviene infatti dal nucleare. Gli Smr tuttavia, sono molto più piccoli dei reattori nucleari classici. L'investimento permetterà di portare il progetto ad essere approvato e valutato. Inoltre, anche la maggior parte delle componenti e dei siti che produrranno i reattori, dovrebbero essere tutti concentrati nel Regno Unito. (Rel)