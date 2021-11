Business news: aumento prezzi del gas in Moldova, da 235 a 536 dollari per mille metri cubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha aumentato la tariffa media del gas naturale da 235 a 536 dollari per mille metri cubi. Lo ha annunciato l'Agenzia nazionale per la regolazione dell'energia (Anre) in un comunicato. Alla fine di ottobre, Chisinau e la compagnia russa Gazprom hanno concordato di estendere l'accordo sulla fornitura di gas per cinque anni. Il vice primo ministro moldavo e ministro delle Infrastrutture, Andrei Spinu, ha affermato che i prezzi del gas a novembre saranno di circa 450 dollari per mille metri cubi. A chiedere l’aumento all’Anre è stata Moldovagaz, società statale di distribuzione del gas in Moldova. Secondo i rappresentanti di Moldovagaz, il principale fattore che ha causato la necessità di rivedere le tariffe è il significativo aumento dei prezzi di acquisto. (Moc)