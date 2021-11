Business News: Serbia, Telekom stringe un accordo di partnership strategica con Vodafone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telecomunicazioni statale della Serbia, Telekom Srbija, ha firmato un accordo di partnership strategica con Vodafone. Secondo quanto riferisce l'emittente pubblica serba "Rts", attraverso la partnership strategica Telekom Srbija utilizzerà la conoscenza e l'esperienza di Vodafone nella digitalizzazione di prodotti e servizi, ottenendo al contempo un migliore accesso nel mercato globale. Il direttore generale di Telekom Srbija, Vladimir Lucic, ha commentato l'operazione osservando che la società serba otterrà ora "il potere contrattuale di Vodafone" e l'opportunità di accedere a prezzi migliori per telecomunicazioni, apparecchiature informatiche e telefoni con un'ottimizzazione dei costi in futuro. "Ciò significa che avremo spazio per dare servizi più favorevoli ai nostri clienti", ha detto Lucic. (Seb)