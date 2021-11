Business News: Germania, indice Zew aspettative economia in aumento a novembre a 31,7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice delle aspettative degli esperti finanziari tedeschi sull'andamento dell'economia della Germania, elaborato dal Centro per la ricerca economica europea di Mannheim, è aumentato a novembre di 9,4 punti su base mensile, raggiungendo quota 31,7. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato è nettamente migliore delle previsioni, che stimavano un declino dell'indicatore di 20 punti. Tuttavia, la valutazione dell'attuale situazione dell'economia tedesca è scesa di 9,1 punti a quota 12,5. “Gli esperti dei mercati finanziari sono più ottimisti sui prossimi sei mesi”, ha commentato il presidente dello Zew, Achim Wambach. L'economista evidenziato cocme “il rinnovato calo nella valutazione della situazione attuale mostra, tuttavia, che gli esperti ipotizzano per il trimestre in corso un impatto negativo sugli sviluppi dell'economia da parte delle strozzature nell'approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi, nonché dell'alto tasso di inflazione” in Germania. (Geb)