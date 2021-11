Business News: Vokswagen, produzione Suv elettrico al via a Emden in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen avvierà la produzione della pre-serie del Suv elettrico Id.4 nel proprio impianto di Emden nella primavera del 2022. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dopo Zwickau, questo sarà la seconda fabbrica in Germania dove il gruppo intende produrre auto alimentate a elettricità. “Stiamo compiendo un altro passo decisivo nella trasformazione di Volkswagen in un fornitore basato su software di mobilità sostenibile”, ha affermato Christian Vollmer, membro del consiglio di amministrazione. Per la transizione verso la mobilità elettrica, il conglomerato ha convertito l'impianto di Emden a tale scopo e lo ha ampliato. Secondo Vollmer, “un significativo aumento della produttività è essenziale per rendere Volkswagen redditizia in maniera sostenibile. (Geb)