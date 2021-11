Business News: Spagna, Iberdrola si impegna a triplicare rinnovabili in Andalusia in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'azienda energetica spagnola Iberdrola, Ignacio Galan, si è impegnato con il presidente andaluso, Juanma Moreno, a triplicare le rinnovabili nella regione in cinque anni creando 5 mila posti di lavoro e con un investimento di 1,5 miliardi di euro. "Questo è l'impegno di Iberdrola: promuovere una transizione energetica pulita, sicura ed efficiente e unire le forze per accelerare una ripresa verde che non lasci indietro nessuno", ha spiegato il presidente di Iberdrola. L'azienda energetica prevede di costruire nei prossimi mesi due parchi eolici tra le province di Malaga e Siviglia con una capacità totale di 79 MW. (Spm)