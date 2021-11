Business news: Francia, Fmi rivede al rialzo stime crescita 2021 al 6,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le stime della crescita francese per il 2021, portandole dal 6,3 per cento a "circa il 6,75 per cento". L'organizzazione internazionale basata a Washington in un rapporto ha sottolineato la "forte ripresa dei consumi e degli investimenti". Tuttavia, per il 2022 le previsioni sono meno ottimistiche e passano dal 3,9 per cento al 3,7 per cento. "Sebbene l'attività abbia registrato una contrazione dell'8 per cento nel 2020 (superiore alla media europea)" c'è stata una "ripresa e praticamente ha ritrovato il suo livello precedente alla crisi (del coronavirus) nel terzo trimestre 2021", si legge nel rapporto. Il Fmi parla di una "forte ripresa economica in corso, stimolata dal sostegno dello Stato e da importanti investimenti condotti dal settore privato". (Frp)