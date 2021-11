Business news: ministra Economia Spagna, ridurremo deficit e debito anche in scenario più avverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione del deficit e del debito quest'anno anche in uno scenario economico più avverso come potrebbe preventivare la Commissione europea nelle previsioni che pubblicherà l'11 novembre prossimo. Lo ha affermato la vicepresidente e ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, in alcune dichiarazioni alla stampa dopo aver partecipato a Bruxelles a una riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue (Ecofin). Calvino ha spiegato che le previsioni al rialzo o al ribasso non dovrebbero sorprendere a causa dell'ambiente di "relativa incertezza" causata dalla pandemia del coronavirus che possono influenzare l'evoluzione degli indicatori economici. (segue) (Spm)