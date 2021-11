Business news: Volkswagen, Ad Diess rassicura lavoratori, obiettivo non è tagliare personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen, Herbert Diess, ha inteso rassicurare i lavoratori del gruppo in merito al possibile taglio di 30 mila unità di personale. In particolare, Diess ha dichiarato che “nessuno dovrebbe avere paura” e, se si è diffusa l'impressione che l'azienda vuole effettuare tagli mirati alla forza lavoro, “non era quello l'obiettivo”. Volkswagen è “un'impresa sociale”, ha evidenziato l'Ad, ricordando che gli impieghi sono garantiti “fino al 2029”. intanto, sono in fase di attuazione programmi già esistenti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro con la contemporanea eliminazione dei precedenti. Al riguardo, Diess ha sottolineato: “Non è previsto il taglio di 30 mila dipendenti”. Ora, ha aggiunto l'Ad, la dirigenza di Volkswagen sta discutendo con il consiglio di fabbrica un piano per la sede centrale del conglomerato, a Wolfsburg. La questione è “come deve essere” la fabbrica “nel 2030, 2035 in modo che sia a prova di futuro”. Nuovamente, per Diess “non si tratta principalmente di tagli ai posti di lavoro”, ma di essere “competitivi nel nuovo mondo con nuove competenze”. (Geb)