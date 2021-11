Business news: Francia, nel primo semestre Alstom perde 26 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom, specializzato nell'industria dei trasporti ferroviari, ha perso 26 milioni di euro nel primo semestre dell'esercizio 2021/2022 a causa degli ammortamenti legati all'acquisizione i Bombardier Transport avvenuta a gennaio. Se si escludono questi risultati, l'utile netto rettificato è in aumento del 2,4 per cento a 172 milioni di euro. Sempre nei primi sei mesi, il ricavo e le nuove commesse pro forma sono aumentate rispettivamente del 14 e del 18 per cento. (Frp)