Business news: Spagna, partiti indipendentisti presentano emendamenti bilancio per 1,8 miliardi euro

- I partiti indipendentisti di Catalogna e Paesi Baschi presenteranno emendamenti per circa 1,8 miliardi di euro per ottenere tutte le concessioni possibili in vista della votazione della legge di bilancio prevista per la fine di novembre. Le richieste di richieste di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) sono le più corpose ed ammontano a 1,2 miliardi di euro. Tra di esse spiccano gli investimenti in strade e ferrovie, strutture comunali e la promozione della lingua catalana. Il partito nazionalista basco (Pnv) chiede risorse per poco meno di 200 milioni di euro (investimenti ferroviari, miglioramenti nell'approvvigionamento idrico, ampliamento dell'aeroporto Vitoria-Gasteiz, creazione di un centro di tecnologie quantistiche in Bizkaia e progetti nelle università di Deusto e Mondragón). I deputati del Pnv chiedono che 400 mila euro siano destinati a fondazioni legate alla lingua basca, alla cultura e allo studio della legislazione basca. Eh Bildu, invece, chiede che 360 milioni di euro dei 430 complessivi indicati nei suoi emendamenti siano destinati a Basquevolt, una fabbrica di batterie per le reti automobilistiche, di trasporto e di elettricità, che verrebbe installata ad Alava. Il resto dei loro emendamenti si concentra sulle infrastrutture ferroviarie e la digitalizzare gli audiovisivi in basco. (Spm)