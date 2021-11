Business news: Siemens Energy, perdita netta di 560 milioni di euro nell'esercizio 2020-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy ha subito nell'anno di esercizio 2020-2021 una perdita netta di 560 milioni di euro, mentre il fatturato è aumentato di circa il 4 per cento a 28,5 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Siemens Energy è in recupero dalla perdita di 1,9 miliardi di euro dell'esercizio 2019-2020. Inoltre, con un un utile prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti dei beni immateriali rettificato di poco inferiore ai 12 milioni di euro, il gruppo si è avvicinato a registrare un profitto. Per il 2021-2022, l'amministratore delegato Christian Bruch prevede un fatturato stabile in un intervallo compreso tra -1 e +3 per cento. Il ritorno operativo rettificato sulle vendite (Ebita) prima delle partite speciali dovrebbe aumentare dal 2,3 al 3-5 percento. La crescita di Siemens Energy dovrebbe essere guidata principalmente dalle energie rinnovabili. Tuttavia, nel 2020-2021, la controllata Siemens Gamesa ha subito una perdita operativa di 93 milioni di euro, nonostante il fatturato sia salito da 9,5 a 10,2 miliardi di euro. Il deficit dell'azienda è di 627 milioni di euro, dopo il disavanzo di 918 milioni di euro dell'esercizio precedente. (Geb)