Business news: Spagna, per Naturgy utile di 777 milioni nei primi nove mesi 2021

- L'azienda energetica spagnola Naturgy nei primi nove mesi del 2021 ha ottenuto un utile di 777 milioni di euro, il 58,6 per cento i più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. ha riferito la società. Secondo quanto riferito dalla società in un comunicato, l'utile ordinario nei primi nove mesi è stato di 865 milioni di euro, il 28 per cento in più rispetto al 2020. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 2,56 miliardi di euro, in leggero calo dell'1,2 per cento comparato allo stesso periodo del 2020 e inferiore del 217 per cento rispetto al 2019, senza recuperare i livelli precedenti alla pandemia. Naturgy ha evidenziato questi risultati in un ambiente di volatilità dei mercati internazionali del gas e di incertezza normativa nel settore energetico. Tuttavia, l'azienda ha indicato di aver sperimentato una ripresa della domanda fino a settembre. (Spm)