- L’inflazione in Repubblica Ceca a ottobre ha raggiunto il 5,8 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Si tratta del dato più elevato dall’ottobre del 2008. Rispetto al mese di settembre 2021, l’aumento è stato dello 0,9 per cento, la crescita mese su mese più elevata da gennaio 2012. Gli analisti prevedevano un aumento del 5,7 per cento anno su anno. (Vap)