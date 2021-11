Business news: Germania, Svr rivede al ribasso previsioni di crescita 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici tedesco (Svr) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania nel 2021, portandole al 2,7 per cento dal 3,1 per cento stimato a marzo scorso. Nel 2022, l'espansione del Pil dovrebbe essere del 4,6 per cento. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, per lo Svr, nella scorsa estate, l'economia tedesca ha continuato a riprendersi dalla crisi del coronavirus. Tuttavia, la tendenza positiva è stata smorzata dalle strozzature nelle catene di approvvigionamento internazionali. A ogni modo, “se nel prossimo anno la domanda privata di servizi e la produzione industriale si normalizzeranno”, la crescita dovrebbe proseguire. Lo Svr è il gruppo di economisti tedeschi che, noto come i “Cinque saggi”, dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. (Geb)