Business news: francese Edf soddisfatta per il rilancio del nucleare, siamo pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico Electricité de France (Edf) si felicita per il rilancio del nucleare annunciato del presidente Emmanuel Macron durante il suo ultimo discorso alla Nazione e di tiene "pronta". Lo ha detto il presidente del gruppo, Jean-Bernard Levy, durante un intervento al Senato. "Edf ha lavorato molto con la filiera nucleare per affermare che poter affermare che siamo pronti", ha detto Levy. Macron ha annunciato che in Francia verranno realizzati nuovi reattori. "Aspettiamo adesso maggiori dettagli da parte del governo francese su questo annuncio", ha detto Xavier Girre, direttore finanziario di Edf, durante una conferenza stampa. Il portavoce del governo Gabriel Attal, invece, ha fatto sapere che Macron nelle prossime settimane tornerà sull'argomento per dare "precisazioni" tecniche e dettagli sulle tempistiche. (Frp)