Onu: Giuseppe Nesi eletto membro della commissione del Diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo più di 10 anni, un accademico italiano torna nella prestigiosa commissione del Diritto internazionale delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito la Farnesina, il professor Giuseppe Nesi, ordinario di diritto internazionale all'Università di Trento, è stato infatti appena eletto dall'Assemblea generale dell’Onu a New York, con 152 voti, all'importante consesso composto di 34 giuristi che ha il delicato compito di codificazione e sviluppo del diritto internazionale. Si tratta di un importante indicatore del credito di cui gode il nostro Paese all'Onu, considerata l'elevatissima competizione e la complessità della campagna a sostegno del candidato nazionale sviluppata dalla diplomazia italiana negli ultimi tre anni. Nei circa 70 anni di storia della commissione, il professor Nesi è il quinto accademico italiano eletto a farne parte. La International law commission è stata creata nel 1947. L'Italia vi ha svolto un ruolo di spicco grazie ad alcuni dei più illustri esponenti delle proprie Scuole internazionalistiche, ed ha apportato così il proprio determinante contributo all'elaborazione di alcuni degli strumenti giuridici più significativi per la vita della Comunità internazionale. Il mandato del professor Nesi si estenderà fino al 2027, periodo nel quale si dovranno affrontare questioni cruciali per la cooperazione internazionale anche sotto il profilo giuridico, quali l'impatto dei cambiamenti climatici, l'innalzamento del livello dei mari, i temi della sostenibilità, oltre alla costante azione di promozione dei diritti umani. (Res)