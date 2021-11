Libia: Draghi, da un anno e mezzo non c’è guerra, ricostruzione in sicurezza è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un anno e mezzo in Libia “non c’è più guerra” e questo dimostra che una ricostruzione del Paese in sicurezza è “possibile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa convocata a conclusione della Conferenza internazionale sulla Libia di Parigi. Il capo del governo italiano ha sottolineato come il cessate il fuoco stia tenendo e come la commissione militare “5+5” abbia svolto “un ottimo lavoro”. In questo senso, ha aggiunto Draghi, fa “ben sperare” anche la presenza a Parigi del presidente del Consiglio presidenziale Mohamed Menfi e del premier libico Abdulhamid Dabaiba.(Res)