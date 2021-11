Libia: ministro Esteri russo, concentrarsi su qualità elezioni e non su scadenze artificiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario concentrarsi sulla preparazione di qualità delle elezioni in Libia e non sul rispetto di scadenze artificiali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando ai media a margine della Conferenza internazionale sulla Libia organizzata a Parigi e co-presieduta da Francia, Germania, Italia e dalle autorità libiche. "Mi concentrerei comunque non sull'adesione ad una certa data, soprattutto perché è stata scelta abbastanza artificialmente, ma sulla preparazione di alta qualità del processo elettorale in modo che queste elezioni non lascino alcuna possibilità a nessuno di avviare contestazioni”, ha dichiarato Lavrov.(Res)