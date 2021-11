© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che nei prossimi giorni avrà un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin, che sarà incentrato su diversi temi, come la situazione in Bielorussia. "So che che il presidente Mario Draghi farà lo stesso", ha aggiunto il capo dello Stato francese, durante la conferenza stampa tenuta al termine della Conferenza internazionale sulla Libia.(Frp)