Lombardia 2023: Letta, il tema del Nord lo affronteremo da qui, dalla porta principale

- "È il momento di prendere il toro per le corna e dire che il tema del Nord lo affronteremo qui, dalla porta principale". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, al termine del suo intervento all'assemblea regionale da poco conclusa a Palazzo Pirelli. "In Lombardia – ha proseguito - affronteremo le contraddizioni che dobbiamo affrontare: se non faremo altrimenti, anche se noi torneremo a essere a livello nazionale, se vincessimo essendo qui minoranza dura, saremo sempre in una condizione di inferiorità e marginalità anche se saremo al governo nazionale. Dobbiamo svoltare definitivamente", ha sottolineato. "Non c'è mai stato nella storia della politica italiana dopo il '94 un tempo in cui siamo stati fuori dalla gestione di qualunque regione del Nord del nostro Paese - ha ricordato - noi siamo fuori da tutto anche il mitico Trentino che era sempre lì". "Non c'è più niente – ha concluso - nel momento in cui non c'è più niente, ma noi stiamo sulla strada giusta, siamo tornati a essere il primo partito e siamo la guida di un percorso anche a livello nazionale a sostegno di Draghi". (Rem)