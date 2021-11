Camera: martedì audizioni Brunetta e Colao su Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 16 novembre, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione Bilancio della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, svolge le seguenti audizioni: ore 9, ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta; ore 10, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)