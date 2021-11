Haiti: capo delle bande criminali annuncia una settimana di "tregua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jimmy “Barbecue” Cherisier, capo della più potente rete di bande criminali di Haiti, ha annunciato una tregua di una settimana per consentire la ripresa della distribuzione di carburanti, situazione che ha acuito la già grave emergenza umanitaria nel Paese. In un video condiviso in fretta sulla rete, il leader del cartello "G9 an fanmi e alye", spiega che "la vita deve tornare alla normalità" e che i suoi uomini sbloccheranno l'accesso al terminal petrolifero di Varreux - nel bacino della capitale Port-au-Prince -, e sospenderanno gli assalti alle autocisterne. La tregua viene presentata come spunto per una "riflessione" sull'anniversario della battaglia di Vertières del 18 novembre 1803, lo scontro armato che liberò il Paese caraibico dalle truppe napoleoniche. "Barbecue" è tornato a chiedere le dimissioni dalla carica di primo ministro di Ariel Henry, ritenuto coinvolto nell'omicidio di Jovenel Moise e "incapace" di gestire le sorti di Haiti. (segue) (Mec)