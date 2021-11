Haiti: capo delle bande criminali annuncia una settimana di "tregua" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giugno le bande impediscono l'accesso ai principali porti petroliferi del paese, e minacciano i camionisti che provano a distribuire le benzine. I blocchi alle principali arterie di comunicazione e le aggressioni armate sofferte da alcuni camionisti, lasciati soli dalla sicurezza privata, hanno spinto la categoria a indire scioperi che hanno finito per aggravare ulteriormente lo scenario. La crisi ha provocato tra le altre cose la chiusura di una cinquantina di centri di salute e uno stop alle attività del rapito covid dell'ospedale Bernard Mevs. In affanno risulta inoltre la compagnia idrica statale, che denuncia gravi difficoltà nell'erogazione del servizio nella capitale così come diversi popoli comuni del paese. Oltre a indurre servizi bancari, attività commerciali, scuole e uffici pubblici a ridurre orari e giornate di lavoro, la carenza di carburanti ha una immediata ricaduta anche sul prezzo dei generei alimentari di prima necessità come sui costi del trasporto. (segue) (Mec)