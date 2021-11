Haiti: capo delle bande criminali annuncia una settimana di "tregua" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di benzine potrebbe ad esempio compromettere l'erogazione di acqua potabile in alcuni quartieri popolari della capitale Port-au-Prince, segnala la nota avvertendo di "rischi per la salute della popolazione". Maureen Birmingham, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della Salute ad Haiti, descrive da parte sua l'impatto "catastrofico" che la mancanza di carburante può avere "nelle attività di attenzione e prevenzione sanitaria, con la drastica riduzione dell'offerta di servizi in ospedali e centri di salute". Situazioni che rischiano di "tradursi direttamente in un aumento delle morti nel Paese". Le Nazioni Unite, conclude la nota, tornano a lanciare un invito urgente perché la situazione possa essere sbloccata. (Mec)